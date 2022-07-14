İsveç 4 PKK’li teröristi Türkiye’ye iade etti

PKK’lı İsveç Parlamentosu Vekili Amineh Kakabaveh, İsveç’in dört teröristi Türkiye’ye iade ettiğini ve İsveç hükümetine güveninin kalmadığını söyledi. Peki, İsveç diğer PKK’lı teröristleri ne zaman iade edecek? Gelişmeleri, Sabah Gazetesi İsviçre temsilcisi Mehmet Çek'ten alacağız.