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İsveç 4 PKK'li teröristi Türkiye'ye iade etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2022 17:56
PKK’lı İsveç Parlamentosu Vekili Amineh Kakabaveh, İsveç’in dört teröristi Türkiye’ye iade ettiğini ve İsveç hükümetine güveninin kalmadığını söyledi. Peki, İsveç diğer PKK’lı teröristleri ne zaman iade edecek? Gelişmeleri, Sabah Gazetesi İsviçre temsilcisi Mehmet Çek'ten alacağız.
İsveç 4 PKK’li teröristi Türkiye’ye iade etti
İsveç 4 PKK'li teröristi Türkiye'ye iade etti
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