15 Kasım 2022, Salı
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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırısı! Patlamadan sonra kaçtığı taksi görüntülendi
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından kadın teröristin kaçarken “müşteri” olarak bindiği taksi, incelenmek üzere emniyet götürüldü. Yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü taranarak ulaşılan taksiyi kullanan sürücünün ifadesi alınıyor.