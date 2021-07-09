09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2021 16:08
Güncelleme:09.07.2021 16:10
Yalan haberler nasıl üretilip piyasaya sürülüyor? Yalan nereden ortaya çıkıyor? Nasıl yayılıyor? Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, A Haber canlı yayınında anlattı. Genç, Katar yalanı üzerinden örenek vererek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Eskimolar Adana'da igloda yaşıyorlar deseler Kılıçdaroğlu hemen inanıyor" ifadelerini kullandı. İşte aşama aşama toplumsal manipülasyon...
İşte yalanın algoritması İŞTE YALANIN ALGORİTMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret
İşte yalanın algoritması!
İşte yalanın algoritması!
Yargıtay 28 Şubat kararını onadı
Yargıtay 28 Şubat kararını onadı
Diyarbakır'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!
Diyarbakır'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki!
500 yıllık doğal klima!
500 yıllık doğal klima!
15 Temmuz şehidinin eşi konuştu!
15 Temmuz şehidinin eşi konuştu!
Kurban Bayramı tatili ne kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili ne kaç gün olacak?
Ankara'da sır cinayet
Ankara'da sır cinayet
Ankara'da vahim manzara!
Ankara'da vahim manzara!
Türkiye'nin en büyük konut hamlesi
Türkiye'nin en büyük konut hamlesi
Daha Fazla Video Göster