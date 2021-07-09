09 Temmuz 2021, Cuma
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İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı
Yalan haberler nasıl üretilip piyasaya sürülüyor? Yalan nereden ortaya çıkıyor? Nasıl yayılıyor? Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, A Haber canlı yayınında anlattı. Genç, Katar yalanı üzerinden örenek vererek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Eskimolar Adana'da igloda yaşıyorlar deseler Kılıçdaroğlu hemen inanıyor" ifadelerini kullandı. İşte aşama aşama toplumsal manipülasyon...