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İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

Yalan haberler nasıl üretilip piyasaya sürülüyor? Yalan nereden ortaya çıkıyor? Nasıl yayılıyor? Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, A Haber canlı yayınında anlattı. Genç, Katar yalanı üzerinden örenek vererek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Eskimolar Adana'da igloda yaşıyorlar deseler Kılıçdaroğlu hemen inanıyor" ifadelerini kullandı. İşte aşama aşama toplumsal manipülasyon...

Son dönemde siyasetin, toplumun, sosyal medyanın en önemli gündem başlıklarından biri "yalan haber" meselesi. Peki bu yalan haberler nasıl ortaya çıkıyor? Manipüle edilmiş bilgiler hangi aşamalardan geçerek toplumu hedef alıyor? İşte bu soru A Haber Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı. Programlar ekibimiz "Yalan haber"in algoritmasını ortaya çıkardı. Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç de o algoritmayı çarpıcı bir örnekle somutlaştırdı.

İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

YALAN NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Yalan ortaya atılıyor öyle bir noktaya geliyor ki söyleyen kişi de buna inanmaya başlıyor. Birisi yalanı söylüyor sonra bu yalan sosyal medyada yayılıyor kaynağına bakılmaksızın. Sonra internet ve geleneksel medyada bu haber oluyor. Sonrasında yalan haberler sosyal medyada yorumlanarak paylaşılmaya başlanıyor. Burada daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

Sosyal medyada iyice yankı bulduktan sonra yalan siyasi hale gelmeye başlıyor ve son noktada toplum "Medya-sosyal medya-siyasetçiler" üçgeniyle yanıltılıyor.

İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

NASIL YAYILIYOR?

Genç, "Tek bir örnek üzerinden örneklendirip anlatalım. Yalan ortaya atılıyor. Nedir yalan? En popüler yalan hangisi olabilir mesela Katar yalanı. Katarlı üniversite öğrencilerini haftalardır konuşuyoruz. Ortaya atıldı. Sosyal medyada yayınlandı. Hatta T24 yayınladı bunu arkasından Cumhuriyet ve Sözcü kullandı. Geleneksel medya sonra tüm diğer internet siteleri ve medyada haber haline geldi. Doğru mu değil mi tartışıldı. Sosyal medyada yorumlar paylaşıldı. 1 saat içerisinde 24 bin." ifadelerini kullandı.

İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

"KILIÇDAROĞLU HEMEN İNANIYOR"

Katar yalanı üzerinden örnek veren Genç, "Siyasetçi hiç fark etmiyor Katar veya herhangi bir yalan. Mesela "Eskimolar Türkiye'ye gelip Adana'da igloda yaşıyorlar" mesela ve bedava yaşıyorlar. Bunu Kılıçdaroğlu'na söylüyorsun. Hiç kusura bakmasın kızmasın hemen inanıyor. İnanmak durumunda. Araştırma durumunda değil. Devreye siyaset giriyor hemen alıyor." şeklinde konuştu.

İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

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