İşte yalanın algoritması! A Haber’de masaya yatırıldı

YALAN NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Yalan ortaya atılıyor öyle bir noktaya geliyor ki söyleyen kişi de buna inanmaya başlıyor. Birisi yalanı söylüyor sonra bu yalan sosyal medyada yayılıyor kaynağına bakılmaksızın. Sonra internet ve geleneksel medyada bu haber oluyor. Sonrasında yalan haberler sosyal medyada yorumlanarak paylaşılmaya başlanıyor. Burada daha geniş bir kitleye ulaşıyor.