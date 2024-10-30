İşte TUSAŞ personelinin fedakarlığı! TUSAŞ saldırısında Hürjet detayı

Geçtiğimiz hafta TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 TUSAŞ çalışanının zarar görmemesi için Hürjet'in üstünü brandayla kapatmaya çalıştığını açıkladı. Uraloğlu, "Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez" dedi.

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