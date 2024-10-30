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İşte TUSAŞ personelinin fedakarlığı! TUSAŞ saldırısında Hürjet detayı

İşte TUSAŞ personelinin fedakarlığı! TUSAŞ saldırısında Hürjet detayı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:36
Geçtiğimiz hafta TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 TUSAŞ çalışanının zarar görmemesi için Hürjet'in üstünü brandayla kapatmaya çalıştığını açıkladı. Uraloğlu, "Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez" dedi.
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