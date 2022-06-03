İşte Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat planı! Kerim Ulak ve Orhan Sali canlı yayında açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan harekat öncesi son detaylar konuşuldu. Peki, yaklaşan operasyonda ilk hedef neresi? Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat ne zaman, nasıl yapılacak? Bölgede ne kadar YPG-PKK’lı terörist var? Türkiye nasıl bir harekat planı yaptı. A Haber İstanbul-Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, canlı yayında haritalar üzerine tek tek açıkladı.

A Haber İstanbul-Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütü YPG ve PKK'yı tamamen bitirmek için başlatacağı harekat hakkında flaş detayları açıkladı.

ORHAN SALİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

ABD de operasyona karşı. Buna şaşırmadık. Önceki 4 harekâtın dördüne de karşıydı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ ile mücadele ederken ABD buna da karşıydı ve bize doğrudan destek vermedi. Geçmiş operasyonlarda Türkiye'ye Rusya ve Fransa da karşıydı. Onlara rağmen biz bütün harekâtlarımızı başarıyla yürüttük. Rus uçakları bölgede uçuşlar yapmakta.

KERİM ULAK'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Başkan Erdoğan adresi belirledi. Zaman ve mekan durumu vardı. Harekat belliydi. Artık mekan da belli. Fırat'ın batısı harekat alanı. Burayı terör örgütünden tamamen temizleyeceğiz. Burada PKK-YPG unsurları kalmayacak. Bu bölge Suriye'yi 2'ye ayırıyor. Örgütün izini siliyoruz.

"RUSYA, TÜRKİYE'NİN HAREKATINA OLUMLU BAKIYOR"

Karşımızda Fırat'ın batısında karşımızda 4 güç var. Fırat'ın batısı Rusya kontrolünde. Doğusu ise ABD'nin kontrolünde desek yanlış olmaz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Türkiye Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz" dedi. Ve harekat için Rusya onayı vermiş oldu. Lavrov 8 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Ve biz bu operasyonu kesin yapacağız.

"RUSYA, SURİYE'DEKİ GÜCÜNÜ UKRAYNA'YA KAYDIRDI"

Fırat'ın batısında bir yandan İran ve Suriye rejimi var. İranlı milislerde var. Burada Rusya ne derse olur. Rusya, Esad rejiminin üstünde bir güç. Rusya'nın asıl derdi Akdeniz'dir. Rusya'nın diğer derdi Ukrayna. Suriye'de 50 binlik gücünü 5-6 bine kadar düşürmüş durumda. Rusya'nın en büyük müttefiki şu anda Türkiye'dir ve kaybetmek istemez. Türkiye'nin eli güçlü istediği tavizleri alacaktır.

HAVA SAHASI MESELESİ! TÜRKİYE BÜYÜK SALDIRI YAPACAK

Önemli olan Fırat'ın batısındaki hava sahasının açılıp açılmayacağı konusu önemlidir. Türk savaş uçakları, TB2'lerimiz, Türk SİHA'larımız bölgeye girecek mi girmeyecek mi? Hava sahasının kapalı olması sıkıntı. Ama sınır hattından üzerindeki füzelerimiz, SİHA'larımız vurabilir. Hava sahası açılırsa onlarca F-16, AKINCI, TB2'ler devreye girecek. Terör örgütünü adeta gökyüzünden yok edeceğiz.

MÜNBİÇ NERESİ VE ÖNEMİ NE? DÜZ ALAN HAREKATI KOLAYLAŞTIRIR MI?

Münbiç Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye vurulan bir hançerdir. Ve burası Fırat'ın doğusuna açılan kapıdır. Burası kontrol altına alınması terör örgütünün tamamen yok edilmesi demek. Rakka ve Haseke kara yolunun kontrol altına alınması demek. Bu harekatlar bölgedeki insanların huzuru içindir. 400 bin kişi Münbiç'te yaşamaktadır. 2100 km karelik bir alan burası. Dümdüz bir alan var. Tarım alanları yer alıyor. Kent merkezi tarihi alan. 15 Türkmen köyü var. Osmanlı'nın son kalesi ve son terk ettiğimiz bir yer.

Düz olması harakatı kolaylaştıracak. Münbiç'in 9 ayrı kapısı var. Terör örgütü burada 25 km uzunluğunda tüneller kazmış durumda. Buradaki tehlike yer altında. Örgüt yeraltına gizlenmiş durumda. Nüfusunun yüzde 90'ı Arap. Araplar burada terör örgütünden illallah etmiş durumda.

NE KADAR TERÖRİST VAR?

Karşımızda ne kadarlık bir örgüt var? 10-15 bin olan örgütün sağ kalanlarının 1-1500'ü Tel Rıfat'a kaydırıldı. 5-6 bin kişilik bir YPG-PKK var. Onlarda Ayn El-Arap'a kaçmak istiyor bilgisi var.

"TÜRKİYE HEDELERİ BELİRLEDİ"

Bu bölgede terör örgütünün ABD'den aldığı zırhlı araçlar var. Kent merkezinde gizlenmiş durumdalar. Bir çok yer karargah yapılmış durumda. Eğitim merkezleri, cephanelikler var. Türkiye yüzlerce hedefi tespit etmiş durumda.

"TÜRKİYE BUNA 'DUR' DİYEMEZSE..."

Öte yandan Suriye'ye harekat hazırlığı hakkında A Haber'de yayınlanan Gündem Özel'de konuşan Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Ruhat Yaşar, "Bu sadece Suriye'nin kendi içerisindeki bir dizayn değil, aynı zamana Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması projesi... Türkiye buna 'dur' diyemezse çok daha ciddi risklerle karşı karşıya kalacağız." yorumunda bulundu.