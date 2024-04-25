İşte Türk mühendislerin imzası! Hürjet'in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu geçen yıl tam bugün 25 Nisan'da başarıyla gerçekleştirmişti. Üzerinden 1 yıl geçti, çalışmalar ne aşamada? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Hürjet pilotu Ercan Çelik anlattı.

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