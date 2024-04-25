25 Nisan 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşte Türk mühendislerin imzası! Hürjet'in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu geçen yıl tam bugün 25 Nisan'da başarıyla gerçekleştirmişti. Üzerinden 1 yıl geçti, çalışmalar ne aşamada? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Hürjet pilotu Ercan Çelik anlattı.