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İşte Türk mühendislerin imzası! Hürjet'in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 25.04.2024 11:38
Güncelleme:25.04.2024 11:48
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu geçen yıl tam bugün 25 Nisan'da  başarıyla gerçekleştirmişti. Üzerinden 1 yıl geçti, çalışmalar ne aşamada? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Hürjet pilotu Ercan Çelik anlattı.
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