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İşte Togg fabrikası! A Haber üretim aşamalarını görüntüledi

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 15:34
A Haber ekibi, yerli otomobil Togg'ın Bursa Gemlik'teki fabrikasına girdi. 250 son teknoloji robot Togg'un üretim aşamalarında görev yapıyor. Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor. Detayları A Haber muhabiri  A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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