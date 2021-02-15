İşte teröristlere mezar olan o mağaralar! A Haber inlerine girmişti

Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonuyla 53 terörist etkisiz hale getirildi... PKK'lıların saklandığı bir mağarada yapılan aramada ise daha önce kaçırılan 13 sivilin teröristlerce katledildiği ortaya çıktı... Peki, teröristlerin kullandığı bu mağaralar hangi noktalarda bulunuyor? Örgüt mensuplarınca nasıl kullanılıyor? İşte o çok merak edilen mağaraları geçtiğimiz yıllarda Hakkari'deki askeri operasyonlara katılan A Haber ekibi görüntülemişti...