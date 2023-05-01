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İşte son 20 yılda teknoloji ve sanayi alanında atılan adımlar

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 09:34
Güncelleme:01.05.2023 09:34
AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında asırlık değişimler yaşandı. A Haber de o değişimleri unutmamak hatırlatmak adına özel çalışmalarına devam ediyor. İşte son 20 yılda sanayi ve teknoloji alanındaki dev yatırımlar…
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