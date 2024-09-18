İşte sır cinayetlerin çözüldüğü yer! A Haber görüntüledi

Cinayet veya yaralanma vakalarındaki deliller adli tıp laboratuvarında inceleniyor. Bu incelemeler nasıl yapılıyor? Bulgular nasıl elde ediliyor? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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