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İşte Sağlık Bakanlığının araç filosu! Havada karada denizde sağlık

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 17:35
Güncelleme:21.01.2024 17:35
Türkiye son 21 yılda büyüyen ve gelişen sağlık sistemi ile adeta çağ atladı. Yalnızca karada değil, havada dahi vatandaşa sağlık hizmeti verildi. Dünya'nın hemen her yerine ambulans uçaklarla sağlık hizmeti taşındı. A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Barış Yar da o ambulans uçağa bindi ve bir hasta nakline şahitlik etti. İşte tüm detaylar…
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