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İşte PKK - Esad rejimi iş birliği! Zor Mağar'daki terör tünellerini A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 14:15
Güncelleme:31.05.2022 14:27
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesinin ardından gözler bölgeye çevirildi. Suriye'ye olası harekat öncesi son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Esad rejimi ve PKK'nın iş birliğini gözler önüne seren görüntüler canlı yayına yansıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesinin ardından gözler bölgeye çevirildi.

Esad rejimi ve PKK'nın iş birliğini gözler önüne seren görüntüler canlı yayına yansıdı.

Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş akrtardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sınırın sıfır noktasındayız. Karşıda PKK/YPG terör örgütünün işgali altında olan Ayn el-Arap kırsalındaki Zor Mağar köyü var.

Ekranda nöbet kulübeleri var. PKK terör örgütünün tipik kalın duvarlı küçük pencereli saldırı için aslında kurgulanmış nöbet kulübeleri. Dibinde de toprak yığını var. İşte o toprak yığınları PKK terör örgütünün tünel kazdığı yerlerde çıkan toprağı tünelleri gizlemek için siper şeklinde yığdıkları bir yapılanma.

Takip ettiğimizde başka bir yapıya o tünelin bağlandığını net bir şekilde görüyoruz.

ESAD REJİMİNİN BAYRAĞI ASILDI

Köyün içerisine doğru geldiğimizde çok kirli organik bir iş birliği gözüküyor. Esad rejiminin kendi topraklarını ülkesinin topraklarını işgal eden aynı zamanda kendi halkına zulmeden YPG/PKK terör örgütüyle iş birliğinin aslında somut örneklerinden biri. Köyün içerisinde bulunan işgalden sonra PKK/YPG terör örgütünün nöbet kulübesi haline getirdiği yapının üzerinde Esad rejiminin bayrağının dalgalandığını net bir şekilde görebiliyoruz.

A Haber PKK/YPGlileri görüntüledi A HABER PKK/YPG'LİLERİ GÖRÜNTÜLEDİ
İşte Suriyeye harekatın kodları İŞTE SURİYE'YE HAREKATIN KODLARI

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