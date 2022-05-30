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İşte Zor Mağar'daki teröristler! A Haber PKK/YPG'lileri görüntüledi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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İşte Zor Mağar’daki teröristler! A Haber PKK/YPG’lileri görüntüledi

A Haber ekibi , terör örgütü YPG/PKK'lı teröristleri Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Zor Mağar köyünde görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

Türkiye'nin olası operasyon sinyali teröristlerde paniğe yol açtı. A Haber ekibi , terör örgütü YPG/PKK'lı teröristleri Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Zor Mağar köyünde görüntüledi.

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Karkamış'ta Ayn el-Araba bağlı Zor Mağar köyü kırsalı bulunuyor. Kırsalda bulunan PKK/YPG terör örgütüne ait bir karargah ya da nöbet noktasına bir araç geldi.

Araçtan üzerinde kamuflajı olan PKK/YPG'li 2 terörist indi. Aracın etrafında bir hareketlilik var.

Binadan çıkan başka bir terörist onların yanına geldi bir şeyler konuştular ve araca bir şeyler yüklendi.

İşte Karkamış'ın karşısındaki Zor Mağar'ı işgal eden teröristler.

İşte Zor Mağar’daki teröristler! İŞTE ZOR MAĞAR'DAKİ TERÖRİSTLER!
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