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İşte operasyonun son görüntüleri! Silah deposu böyle imha edildi

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 16:42
Karabağ’da Ermenistan’a ait silah deposu böyle imha edildi.
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Silah deposu böyle imha edildi
Silah deposu böyle imha edildi
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