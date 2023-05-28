İşte Külliye'de son durum! Meydanlarda zafer coşkusu

Son dakika haberi... Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan henüz resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak yarışı önde tamamladı. Bu sonuçların ardından milyonlarca vatandaş sokaklara çıkarak bu demokrasi şölenini doyasıya kutladı. Diğer yandan bayraklarını alıp otomobillerine binen binlerce vatandaş Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti.