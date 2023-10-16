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İşte Kudüs’te son durum

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 11:59
Gazze nasıl abluka altına alındı? A Haber muhabiri Özlem Aktay Kudüs’tün son gelişmeleri aktardı. İşte Mescid-i Aksa’ya giriş noktasında yaşanan insanlık dramı...
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