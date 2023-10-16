GAZZE'DEKİ TÜNELLER HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Hamas tünelleri ilk kez 2014 yılında kullandı

İsrail, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze'yi günlerdir bombalarken, dünya Gazze'nin tünellerini konuşuyor. İsrail, yıllardır Hamas'ın savunmasının ana merkezi olarak gördüğü bu tünelleri yok etmeyi ise hala başaramadı. Peki Gazze'nin altındaki bu devasa tüneller hakkında neler biliniyor? İşte tüm detaylar…