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GAZZE'DEKİ TÜNELLER HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Hamas tünelleri ilk kez 2014 yılında kullandı

İsrail, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze'yi günlerdir bombalarken, dünya Gazze'nin tünellerini konuşuyor. İsrail, yıllardır Hamas'ın savunmasının ana merkezi olarak gördüğü bu tünelleri yok etmeyi ise hala başaramadı. Peki Gazze'nin altındaki bu devasa tüneller hakkında neler biliniyor? İşte tüm detaylar…

A Haber
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:34
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GAZZE’DEKİ TÜNELLER HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Hamas tünelleri ilk kez 2014 yılında kullandı

Gazze şeridi 41 kilometre uzunluğunda 10 kilometre genişliğinde.

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GAZZE’DEKİ TÜNELLER HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Hamas tünelleri ilk kez 2014 yılında kullandı

Ancak Gazze'nin altında ise kilometrelerce uzanan tüneller ağı var.

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GAZZE’DEKİ TÜNELLER HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Hamas tünelleri ilk kez 2014 yılında kullandı

Tüneller ise ucu ucuna sıralanmış onlarca füzeyle kaplı. 7 Ekim'deki operasyonun başlangıç noktası olarak da düşünülüyor.

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GAZZE’DEKİ TÜNELLER HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Hamas tünelleri ilk kez 2014 yılında kullandı

Gazze şeridinin altında, İsrail tarafından hedef alınan Hamas'ın tüneller ağı hakkında neler biliniyor?

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GAZZE’DEKİ TÜNELLER HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Hamas tünelleri ilk kez 2014 yılında kullandı

İsrail, Hamas yetkililerini ve askeri altyapısını ortadan kaldırmak için Gazze'yi günlerdir bombalıyor.