16 Ekim 2023, Pazartesi
İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda
Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı. Filistinlilerin çaresiz bekleyişleri yürekleri yaktı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Hangi kelime yeter ki şu görüntüyü anlatmaya?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:02
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