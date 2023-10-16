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İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda

Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı. Filistinlilerin çaresiz bekleyişleri yürekleri yaktı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Hangi kelime yeter ki şu görüntüyü anlatmaya?" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:02
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İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

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İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze'de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

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İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

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İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

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İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda

Basında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için açılacağı ve birkaç saatlik ateşkes sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı.