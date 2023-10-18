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İşte KATİL İSRAİL'İN vurduğu vahşetin yaşandığı O HASTANE! Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 10:41
TERÖRİST İSRAİL, yüzlerce yaralının tedavi gördüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Gün ağarınca patlamanın boyutu ortaya çıktı. İşte hastanenin gün ağardıktan sonra sabah çekilmiş görüntüleri…
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