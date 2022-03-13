İşte İBB'nin 112 ağacı katlettiği anlar! Kameralara böyle yansıdı

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi üzerinde bulunan ağaçlı yoldaki 112 çınar ağacı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesinin ardından Orman Fakülteliler Derneği tarafından yaşanan skandala ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada İBB'nin ekosistem bütünlüğünün bozulmasını tespit ardından tedavi yönteminde de başarısız olduğuna yer verildi. ORFAMDER tarafından yapılan açıklamada "İBB daha önce de dikey bahçeleri kaldırdığı gibi bugün de tarihi ağaçları keserek İstanbul'un marka değerini yok eden uygulamalara imza atmaktadır." denilirken ağaçların kesildiği anlara ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı.