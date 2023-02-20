İşte Hatay Antakya’daki büyük yıkım! A Haber havadan görüntüledi

Antakya'da 3 bine yakın bina neredeyse tamamen enkaza döndü. Büyük bulvarlardaki apartmanlar ve siteler moloz yığını oldu. Depremlerin vurduğu Hatay Antakya'daki yıkımın boyutunu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. A Haber drone kamerası ile bölgeyi havadan görüntüledi. İşte Antakya'dan geriye kalanlar...

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