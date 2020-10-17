İşte Ermenistan’ın kalleş saldırısının olduğu nokta! Azerbaycanlı kardeşlerimizin dünyaya bir mesajı var

Terör devleti Ermenistan kalleş yüzünü gece saatlerinde gösterdi ve sivillerin yaşamını sürdürdüğü Gence kentine Rusya’nın ücretsiz olarak gönderdiği füzelerle vurdu. 13 insanın hayatını kaybettiği saldırı sonrası Azerbaycanlı kardeşlerimiz tüm dünyaya korkmadıklarını haykırdı.