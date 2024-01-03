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İşte en düşük sosyal yardım ödenekleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 10:52
Sosyal yardımların ve ödeneklerine yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı ve diğer ödeneklerin hesapları canlı yayında açıklandı. Detayları A Haber canlı yayında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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