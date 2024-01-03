İşte en düşük sosyal yardım ödenekleri

Sosyal yardımların ve ödeneklerine yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı ve diğer ödeneklerin hesapları canlı yayında açıklandı. Detayları A Haber canlı yayında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

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