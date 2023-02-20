İşte depremin Z raporu! İTÜ asrın felaketinde yaşanan yıkımın nedenlerini araştırdı

İstanbul Teknik Üniversitesi, 10 ilde büyük yıkıma yol açan ve 39 binin üzerinde can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin saha incelemesi yaptı ve bir ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, şehirlerin enkaz haline gelmesinin sebepleri, depremlerin detayları, zemin kaymasının boyutu ve daha pek çok bilgi sıralandı. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral tüm bunları madde madde anlattı...

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