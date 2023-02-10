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İşte depremin en çarpıcı görüntüsü! Zemin beşik gibi sallandı

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Giriş: 10.02.2023 01:08
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7'lik ilk depreme ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gelmeye devam diyor. Yeni görüntülerde zeminin beşik gibi sallandığı görülüyor.
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