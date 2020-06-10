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İşte Başkan Erdoğan'ın Türkiye için uyguladığı derin strateji... | Video

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Giriş: 10.06.2020 17:36
Güncelleme:10.06.2020 17:53
Dünyada jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye dış politikada süregelen değişime uyum sağlamakta ve çevresindeki dinamikleri barış, refah ve istikrar yönünde şekillendirmeye çaba harcamakta. Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikası milli çıkarlarını güvence altına almaya devam ederken, eşzamanlı olarak insanlığın ortak hedeflerine de katkıda bulunuyor. Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye her alanda atılım içinde. Dünyayı karış karış gezen Başkan Erdoğan Türkiye için yoğun mesai harcıyor ve derin strateji izliyor. İşte Türkiye'nin dış politikada uyguladığı stratejiyi analiz eden haberimiz...
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