11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle

İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2023 15:19
Güncelleme:11.04.2023 15:24
AK Parti’nin seçim beyannamesinin açıklandığı ve aday tanıtımının yapıldığı toplantıda AK Parti’nin yeni şarkısı şarkıcı Yücel Arzen ve ekibi tarafından ilk defa söylendi. Yücel Arzen program öncesi A Haber’e yaptığı açıklamada şarkının Kuvayi Milliye ruhu taşıdığını söylemişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte AK Parti’nin yeni şarkısı!
İşte AK Parti’nin yeni şarkısı!
Başkan Erdoğan seçim startını veriyor!
Başkan Erdoğan seçim startını veriyor!
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu
AK Parti’de çifte heyecan!
AK Parti’de çifte heyecan!
AK Parti için büyük gün! Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı
AK Parti için büyük gün! Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı
Şahlanış dönemi! 2023’e özel 23 başlık
Şahlanış dönemi! 2023'e özel 23 başlık
Kızılelma TCG Anadolu’dan ne zaman uçacak?
Kızılelma TCG Anadolu'dan ne zaman uçacak?
AK Parti seçim beyannamesinde neler var?
AK Parti seçim beyannamesinde neler var?
Herkesin merak ettiği isim A Haber’e konuştu
Herkesin merak ettiği isim A Haber'e konuştu
CHP’li başkandan Romanlara büyük hakaret!
CHP’li başkandan Romanlara büyük hakaret!
AK Parti’nin genç adayları A Haber’e konuştu!
AK Parti’nin genç adayları A Haber’e konuştu!
İşte 14 Mayıs’taki oy pusulası!
İşte 14 Mayıs’taki oy pusulası!
Daha Fazla Video Göster