İşte afet yalanları!

YALAN: Fatih Altaylı, Türkiye’nin Milano Büyükelçiliğinin, AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı’nın yardım hesaplarını paylaştığını söyledi GERÇEK: Türkiye’nin Milano Konsolosluğu, AFAD ve Kızılayla birlikte TDV’nın da yardım hesaplarını paylaştı