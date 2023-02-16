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İşte Afet yalanları!

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Giriş: 16.02.2023 13:54
YALAN: Fatih Altaylı, Türkiye’nin Milano Büyükelçiliğinin, AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı’nın yardım hesaplarını paylaştığını söyledi GERÇEK: Türkiye’nin Milano Konsolosluğu, AFAD ve Kızılayla birlikte TDV’nın da yardım hesaplarını paylaştı
İşte afet yalanları!
İşte afet yalanları!
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İşte Afet yalanları!
İşte Afet yalanları!
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