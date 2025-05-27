İşte Adnan Menderes’in gözaltına alındığı oda

27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması, halkın oylarıyla seçilmiş Demokrat Parti iktidarını devirdi. Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan bu darbe, Türk demokrasisinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı. Darbenin başladığı yerlerden biri olan Kütahya Valiliği binasında yaşananlar ise hala tarihin tanıklığında duruyor. A Haber ekibi, demokrasiye kara bir leke olarak geçen hadisenin ilk olarak başladığı ve Başbakan Adnan Menderes’in gözaltına alındığı Kütahya Valiliği binasına gitti. Burada konuşan A Haber muhabiri Kenen Arda Gül, dönemin başbakanının nasıl gözaltına alındığını ve öncesinde yaşanan süreçleri anlattı.