27 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İşte Adnan Menderes'in gözaltına alındığı oda
İşte Adnan Menderes’in gözaltına alındığı oda

İşte Adnan Menderes'in gözaltına alındığı oda

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2025 19:10
27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması, halkın oylarıyla seçilmiş Demokrat Parti iktidarını devirdi. Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan bu darbe, Türk demokrasisinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı. Darbenin başladığı yerlerden biri olan Kütahya Valiliği binasında yaşananlar ise hala tarihin tanıklığında duruyor. A Haber ekibi, demokrasiye kara bir leke olarak geçen hadisenin ilk olarak başladığı ve Başbakan Adnan Menderes’in gözaltına alındığı Kütahya Valiliği binasına gitti. Burada konuşan A Haber muhabiri Kenen Arda Gül, dönemin başbakanının nasıl gözaltına alındığını ve öncesinde yaşanan süreçleri anlattı.
İşte Adnan Menderes’in gözaltına alındığı oda
İşte Adnan Menderes’in gözaltına alındığı oda
İşte Adnan Menderes'in gözaltına alındığı oda
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel’e sert tepki: Taklacı güvercin misali!
Özgür Özel’e sert tepki: Taklacı güvercin misali!
Başkan Erdoğan: Neşter vurma vakti geldi
Başkan Erdoğan: Neşter vurma vakti geldi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması
27 Mayıs’ın taşlarını CHP döşedi
"27 Mayıs’ın taşlarını CHP döşedi"
FETÖ’nün gıda zincirleri yapılanması!
FETÖ'nün gıda zincirleri yapılanması!
Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan
"Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan"
Türkiye bir hukuk devletidir
"Türkiye bir hukuk devletidir"
Yeni Fikirtepe projesi hayata geçirildi!
Yeni Fikirtepe projesi hayata geçirildi!
Bahçeli: Kardeşlik yüzyılı yaklaşmakta
Bahçeli: Kardeşlik yüzyılı yaklaşmakta
Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı’nda
Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı’nda
Daha Fazla Video Göster