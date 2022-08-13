İşte ABD ile F-16 sürecinin arka planı

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 alımı görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-16 pazarlığının perde arkasının detayları ortaya çıktı. Ankara "Pazarlığı Pentagon ile yapalım, kongre hızla sonuçlandırsın" önerisi götürdü. İşte ayrıntılar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN