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İstanbul’un toplu ulaşım çilesi bitmiyor!

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:23
Metrobüsün son durağı olan Beylikdüzü'nde inen vatandaşlar, Büyükçekmece yönündeki ilçelere gitmek için uzun süre otobüs bekliyor. Metrobüs sonrasında toplu taşımadaki otobüsler dışında başka alternatifi olmayan vatandaşlar, her gün süren yaşanan toplu taşıma çilesine tepki gösterdi. Özellikle Silivri ve Çatalca hattında seyahat eden vatandaşlar, saatlerce bekleyerek her gün aynı çileyi çekiyor. İş çıkış saatlerinde duraklarda oluşan yoğun kalabalığa ve otobüslerin yetersiz olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
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İstanbul’un toplu ulaşım çilesi bitmiyor!
İstanbul’un toplu ulaşım çilesi bitmiyor!
İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor!
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