İstanbul'un kentsel dönüşümü! Kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlara konut yapılacak

Kentsel dönüşümde İstanbul için ayrı bir parantez açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özel bir birim kurulacağını duyurarak 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.

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