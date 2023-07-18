18 Temmuz 2023, Salı
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İstanbul'un kentsel dönüşümü! Kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlara konut yapılacak
Kentsel dönüşümde İstanbul için ayrı bir parantez açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özel bir birim kurulacağını duyurarak 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.