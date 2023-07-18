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İstanbul'un kentsel dönüşümü! Kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlara konut yapılacak

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 16:04
Kentsel dönüşümde İstanbul için ayrı bir parantez açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özel bir birim kurulacağını duyurarak 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.
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