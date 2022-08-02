İstanbul’daki taksi sorunu nasıl çözülecek? Müşteriler ne düşünüyor?

Megakent İstanbul'da taksi şoförü ile müşteriler arasında uzun süredir çözülemeyen bazı sorunlar var. Kimi taksici yolcu seçerken, kimisi de kısa mesafeye gitmeyi tercih etmiyor. A Haber ekibi sokağa indi, hem taksi şoförlerine hem de müşterilere mikrofon uzattı. İşte tüm detaylar…

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