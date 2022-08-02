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İstanbul’daki taksi sorunu nasıl çözülecek? Müşteriler ne düşünüyor?

A Haber
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Giriş: 02.08.2022 09:14
Megakent İstanbul'da taksi şoförü ile müşteriler arasında uzun süredir çözülemeyen bazı sorunlar var. Kimi taksici yolcu seçerken, kimisi de kısa mesafeye gitmeyi tercih etmiyor. A Haber ekibi sokağa indi, hem taksi şoförlerine hem de müşterilere mikrofon uzattı. İşte tüm detaylar…
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Taksi sorunu nasıl çözülecek?
Taksi sorunu nasıl çözülecek?
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