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İstanbul'daki kritik Libya görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı. Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Saat 14.10'da başlayan görüşme 16.45'te sona erdi. Görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.