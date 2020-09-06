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İstanbul'daki kritik Libya görüşmesi sona erdi

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Giriş: 06.09.2020 18:18
Güncelleme:06.09.2020 18:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı. Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.  Saat 14.10'da başlayan görüşme 16.45'te sona erdi. Görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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