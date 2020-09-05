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İstanbul'da skandal görüntüler! Asker uğurlamasında koronaya davetiyle çıkardılar

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Giriş: 05.09.2020 21:32
Tüm uyarı ve yasaklara rağmen asker uğurlamaları yine akılalmaz görüntülere sahne oluyor. İstanbul'da Esenler Otogarı'nda asker uğurlaması nedeniyle yine koronavirüs tedbirleri unutuldu. Sosyal mesafenin ortadan kalktığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olması dikkat çekti.

Tüm uyarı ve yasaklara rağmen asker uğurlamalarından yine dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da Esenler Otogarı'nda asker uğurlaması nedeniyle yine koronavirüs tedbirleri unutuldu.

Sosyal mesafenin ortadan kalktığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olması dikkat çekti.

İstanbul'da skandal görüntüler! Asker uğurlamasında koronaya davetiyle çıkardılar
İstanbul'da skandal görüntüler! Asker uğurlamasında koronaya davetiyle çıkard��lar
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