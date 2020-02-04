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04.02.2020
İstanbul'da sanal bahis çetesine operasyon kamerada! İşte o anlar
İstanbul'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen bahis çetesine operasyon düzenledi. Yasa dışı sanal bahis oynatan çetenin kullandıkları hesaplar üzerinde 5 milyon liralık para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilirken, 44 şüpheli gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyon ise kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...
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