İstanbul'da sanal bahis çetesine operasyon kamerada! İşte o anlar

İstanbul'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen bahis çetesine operasyon düzenledi. Yasa dışı sanal bahis oynatan çetenin kullandıkları hesaplar üzerinde 5 milyon liralık para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilirken, 44 şüpheli gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyon ise kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...