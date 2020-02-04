İstanbul'da bahis çetesine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen bahis çetesine operasyon düzenledi. Yasa dışı sanal bahis oynatan çetenin kullandıkları hesaplar üzerinde 5 milyon liralık para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilirken, 44 şüpheli gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyon ise kameralara yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı yollarla sanal bahis oynatan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Sanal bahis oynatan çeteye yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 51 şüphelinin yakalanması için polis operasyon başlattı.