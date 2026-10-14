İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Hacıosman metrosunu su bastı, yollar göle döndü

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hacıosman metro istasyonunda su baskını yaşanırken bazı yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi. AKOM ve İstanbul Valiliği, yağışın şiddetini artırabileceği ve fırtınanın etkili olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman İskender Demirel, kentte yaşanan son durumu canlı yayında aktardı.