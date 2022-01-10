10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2022 09:06
İstanbul’da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte muhalefetin içine düştüğü durum
İşte muhalefetin içine düştüğü durum
İstanbul’da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
FOX TV neden milli değerleri hedef alıyor?
FOX TV neden milli değerleri hedef alıyor?
DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerini hedefe koydu
DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerini hedefe koydu
İşte Kazakistan’da çıkan protestoların sebebi?
İşte Kazakistan'da çıkan protestoların sebebi?
A Haber sokağın nabzını tutuyor
A Haber sokağın nabzını tutuyor
10 yıllık öğretmene ’’Uzman Öğretmenlik’’ imkanı
10 yıllık öğretmene ''Uzman Öğretmenlik'' imkanı
Canlı yayında uyuşturucu içtiler! Cezaevine gönderildiler
Canlı yayında uyuşturucu içtiler! Cezaevine gönderildiler
Z kuşağı genç öyle bir konuştu ki!
Z kuşağı genç öyle bir konuştu ki!
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Kur saldırısı ve finansal mücadele
Kur saldırısı ve finansal mücadele
Darbe mi başkaldırı mı? ABD’yi nasıl etkiledi?
Darbe mi başkaldırı mı? ABD’yi nasıl etkiledi?
Daha Fazla Video Göster