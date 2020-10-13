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İstanbul'da peyzaj tartışması! Dikey bahçeler İBB Meclisi'ne taşındı

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Giriş: 13.10.2020 12:48
Güncelleme:13.10.2020 12:57
İstanbul'un simgesi haline gelen 'Dikey bahçeler'in kaldırılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Konu dün CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne de damgasını vurdu. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Geçtiğimiz hafaya kadar İstanbul'da seyahat edenler yan duvarlarda peyzajı görüyorlardı ancak bu hafta itibarıyla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından o doğal görüntü adete yok edildi.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tartışılan konulardan biriydi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, özellikle İstanbulluların tartışma konusu olan bu peyzajların kaldırılmasına ilişkin verilen verilerin yalan olduğunu, gerçekleri Meclis'te gözler önüne serdi.

İstanbul'da var olan 'Dikey bahçeler' olarak da isimlendirilen duvar uygulamalarının tamamı yaklaşık 55 bin metrekaredir. Bunun tam 36 bin metrekaresi doğal yeşil bitkidir.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB’nin dikey bahçe yalanını gözler önüne serdi İBB MECLİSİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TEVFİK GÖKSU İBB'NİN DİKEY BAHÇE YALANINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Dikey bahçeler İBB Meclisi'ne taşındı
Dikey bahçeler İBB Meclisi'ne taşındı
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