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İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi!

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 12:54
Güncelleme:08.05.2025 12:54
İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkanının davet edildiği "Kentsel Dönüşüm Zirvesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yapıldı. Zirvede İstanbul'da acil bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Kurum "600 bin riskli konut var" dedi. İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin bilançosunu da açıklayan Kurum "Son depremde 61 bin ev ve iş yeri az hasarlı" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi!
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi!
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi!
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