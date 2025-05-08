İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi!

İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkanının davet edildiği "Kentsel Dönüşüm Zirvesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yapıldı. Zirvede İstanbul'da acil bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Kurum "600 bin riskli konut var" dedi. İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin bilançosunu da açıklayan Kurum "Son depremde 61 bin ev ve iş yeri az hasarlı" ifadelerini kullandı.