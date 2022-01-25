İstanbul'da kar esareti! Yolda kalan vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi: 16 saattir ekmek yemedim! Böyle belediyecilik mi olur?

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar sebebiyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. İBB ise tedbir almaması ve yolda kalan vatandaşları çaresiz bırakması sebebiyle tepkilerin odağında. A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." ifadelerini kullandı.

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