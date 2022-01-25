25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da kar esareti! Yolda kalan vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi: 16 saattir ekmek yemedim! Böyle belediyecilik mi olur?

İstanbul'da kar esareti! Yolda kalan vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi: 16 saattir ekmek yemedim! Böyle belediyecilik mi olur?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 10:26
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar sebebiyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. İBB ise tedbir almaması ve yolda kalan vatandaşları çaresiz bırakması sebebiyle tepkilerin odağında. A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’na seslendi: Böyle belediyecilik mi olur?
İmamoğlu'na seslendi: Böyle belediyecilik mi olur?
İBB cenazeyi “Yolda bıraktı”
İBB cenazeyi “Yolda bıraktı”
İstanbul’da binlerce araç yolda kaldı
İstanbul'da binlerce araç yolda kaldı
Vatandaşlar saatlerdir yolda mahsur kaldı
Vatandaşlar saatlerdir yolda mahsur kaldı
İBB yattı kar İstanbul’u esir aldı!
İBB yattı kar İstanbul'u esir aldı!
Ani bastıran kara yakalandık
"Ani bastıran kara yakalandık"
İstanbul’da hayat durduran kar yağışı
İstanbul'da hayat durduran kar yağışı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul talimatı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul talimatı
İstanbul böyle bir şey yaşamadı
"İstanbul böyle bir şey yaşamadı"
Tevfik Göksu’dan vatandaşlara çağrı
Tevfik Göksu'dan vatandaşlara çağrı
Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız
"Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız"
İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı!
İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı!
Daha Fazla Video Göster