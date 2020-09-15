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İstanbul'da kademeli mesai nasıl olacak? Vali Yerlikaya gün verdi

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Giriş: 15.09.2020 15:30
Güncelleme:15.09.2020 15:35
Son dakika haberine göre... Pandemi sürecinde toplu taşımalarda oluşan yoğunluğu azaltmak için bazı illerde başlatılan "kademeli mesai" için İstanbul'da bugün önemli bir toplantı yapıldı. Vali Yerlikaya gazetecilere yaptığı konuşmada kademeli mesai ile ilgili cuma günü konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını duyurdu.
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