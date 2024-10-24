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İstanbul'da Güvenlik Zirvesi! Ana gündem TUSAŞ'a terör saldırısı

İstanbul'da Güvenlik Zirvesi! Ana gündem TUSAŞ'a terör saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 18:03
Türkiye, dün (23.10.2024) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısıyla sarsıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrası Başkan Erdoğan, İstanbul'da Güvenlik Zirvesi'ne liderlik ediyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilge Kutludağ aktardı.
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