İstanbul'da flaş operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı! Aranan birçok terörist bu yolla...

İstanbul havalimanlarında nefes kesen bir operasyon gerçekleşti. Operasyonun detayları ortaya çıktığında ise adeta şoke etti! İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı yapan 3'ü havalimanlarında görevli polis 4 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabii tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de yabancı uyruklu kişileri hayali giriş yaptığı ve sahte pasaportlarla Avrupa ülkelerine çıkış yapıldığı tespit edildi. Aranan birçok teröristin bu yolla ülkeden çıkış yaptı gösterilerek aranmadığı iddia ediliyor. FETÖ’nün emniyet ayağının organize ettiği düşünülen bu giriş-çıkışlarda 2 polisin bu yöntemle son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi Türkiye'ye soktukları belirlendi. Yasa dışı işlem yapılanlar arasında yakalama kararı bulunan Türkiye vatandaşı isim olup olmadığı merak ediliyor. Resmi kayıtlarda yurt dışında görünen terör örgütü üyelerinin de bu yöntemi kullanip kullanmadıkları araştırılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabii tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı. Aynı zamanda aranan birçok teröristin bu yolla ülkeden çıkış yaptı gösterilerek aranmadığı iddia ediliyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de, bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali giriş yaptığı, sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği ve bu şahısların ülkemizden çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürüttükleri çalışmalar sırasında bazı polislerin göçmen kaçaklığı olaylarına karıştıklarını fark etti.

Yapılan araştırmaya göre, yabancı uyruklu kişiler kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geliyordu. Burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınarak herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile illegal olarak yurda giriş yapıyorlardı.

2 polisin bu yöntemle son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi Türkiye'ye soktukları belirlendi.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın devamında, İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli Polis Memuru Çağrı K., bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali olarak giriyordu.

Sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimler değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenleniyordu. Bu kişilerin son aşamada çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışları sağlanıyordu.

Ekipler, yapılan tespitlerin ardından 10 ve 13 Aralık 2019 günü operasyon düzenledi. Polis Memurları Aziz K. (49), Seyfi D. (37) ve Çağı K. (30) ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Ersin A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Polis Memurları Aziz K, Seyfi D. ve Çağrı K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polislerin yaptıkları kaçakçılık karşılığında yüklü miktarlarda rüşvet aldıkları öne sürüldü.