İstanbul’da ekmek tartışması! 2 liralık ekmeği 2,5 liraya satıyorlar

İstanbul'un bazı semtlerinde fırıncılar maliyet bahanesine sığınarak Valilik ve İstanbul Ticaret Odası'nın kararını beklemeden ekmeği 2 buçuk liradan satmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

A Haber mikrofonlarına konuşan ekmek üreticisi, "Biz Güneşli bölgesinde üretim yapıyoruz. Ekmeğin fiyatı 2 TL. Biz bir sivil toplum örgütüyüz ve odamızın belirlediği bir tarife var. Buna göre satışlarımıza devam ediyoruz. Bizler odalarımızdan talimat almadan fiyatlarımızda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.