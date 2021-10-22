22 Ekim 2021, Cuma
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İstanbul’da ekmek tartışması! 2 liralık ekmeği 2,5 liraya satıyorlar
İstanbul'un bazı semtlerinde fırıncılar maliyet bahanesine sığınarak Valilik ve İstanbul Ticaret Odası'nın kararını beklemeden ekmeği 2 buçuk liradan satmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
A Haber mikrofonlarına konuşan ekmek üreticisi, "Biz Güneşli bölgesinde üretim yapıyoruz. Ekmeğin fiyatı 2 TL. Biz bir sivil toplum örgütüyüz ve odamızın belirlediği bir tarife var. Buna göre satışlarımıza devam ediyoruz. Bizler odalarımızdan talimat almadan fiyatlarımızda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.