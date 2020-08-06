06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da DHKP-C'ye darbe!

İstanbul'da DHKP-C'ye darbe!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2020 19:07
Güncelleme:06.08.2020 19:32
Son dakika haberine göre; DHKP-C terör örgütünün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, aranması olan örgüt mensubu şahısların yakalanması ve örgütün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi'ne dün operasyon düzenlendi

Gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda;
N.G.,O.K.,E.K.,R.A.,F.K ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara incelenmek üzere el konuldu.,

Sema ALİM DALGIÇ

İstanbul'da DHKP-C'ye darbe!
İstanbul'da DHKP-C'ye darbe!
Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki anlaşması ne anlama geliyor?
Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki anlaşması ne anlama geliyor?
Terör örgütü PKK'nın alçak planı
Terör örgütü PKK'nın alçak planı
CHP'li başkanın vaatleri hayal oldu
CHP'li başkanın vaatleri hayal oldu
Ermenistan'a gözdağı! Hedefler tam isabet vuruldu...
Ermenistan'a gözdağı! Hedefler tam isabet vuruldu...
Yıkım havadan görüntülendi
Yıkım havadan görüntülendi
Bölgesel karantina yasağı geliyor! Peki düğünler yasaklanacak mı?
Bölgesel karantina yasağı geliyor! Peki düğünler yasaklanacak mı?
LGBT destekçileri polise saldırdı!
LGBT destekçileri polise saldırdı!
14 ilde salgına karşı planlama
14 ilde salgına karşı planlama
Bakanı Soylu: Gündemimizde değil
Bakanı Soylu: Gündemimizde değil
CHP’de “Bölücü kim?” tartışması
CHP’de “Bölücü kim?” tartışması
Dünya gündemini sarstı: Trump Erdoğan'a direnemiyor
Dünya gündemini sarstı: Trump Erdoğan'a direnemiyor
Daha Fazla Video Göster