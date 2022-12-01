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İstanbul’da DEAŞ operasyonu

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Giriş: 01.12.2022 10:11
Son dakika haberi... İstanbul’da 10 ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. DEAŞ'la bağlantılı olan şüphelilerin çatışma bölgelerine geçiş arayışında olduklarını belirledi.
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu
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