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İstanbul’da çakarlı magandalık! Trafiği birbirine kattılar

İstanbul’da çakarlı magandalık! Trafiği birbirine kattılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 09:50
Son dönemde magandaların en gözde eğlencelerinden biri de düğünlerde yol kapatmak. İstanbul'da sahneye çıkan düğün magandalarının araçlarında bu kez çakar da vardı. Üstelik bu yaptıklarını da maharetmiş gibi herkesle paylaştılar.
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