İstanbul’da çakarlı magandalık! Trafiği birbirine kattılar

Son dönemde magandaların en gözde eğlencelerinden biri de düğünlerde yol kapatmak. İstanbul'da sahneye çıkan düğün magandalarının araçlarında bu kez çakar da vardı. Üstelik bu yaptıklarını da maharetmiş gibi herkesle paylaştılar.

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